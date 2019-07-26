Во время праздника «Я выбираю небо!» Казанку перекроют для маломерных, прогулочных и парусных судов

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Во время авиационного праздника «Я выбираю небо!» 18 августа Казанку перекроют для маломерных, прогулочных, спортивных и парусных судов. Соответствующее постановление подписал сегодня исполняющий обязанности Премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин.

В целях обеспечения безопасности жизни людей при проведении праздника ограничения вводятся на участке реки от моста Миллениум до Кремлевской дамбы с 12.00 до 20.00 часов.

Отмечается, что запрет распространяется и на использование гидроциклов, байдарок, гребных лодок.

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