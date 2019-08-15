Минэкологии РТ: В Куйбышевское водохранилище выпущено 14 тысяч мальков стерляди

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). На 14 тысяч мальков стерляди пополнились биоресурсы Куйбышевского водохранилища. Зарыбление проведено в районе Камского плеса ООО «АТЦ-Гарант» и АО «Автострада», сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Мероприятие прошло под контролем комиссии в составе специалистов Минэкологии РТ, Средневолжского территориального управления Росрыболовства и ФГПУ „Главрыбвод“. Оно является компенсационной мерой и проводится организациями, которые осуществляют пользование водными ресурсами или разработку недр в акваториях. Выпуск рыбы производится в объемах, подсчитанных в соответствии с проведенной оценкой воздействия на окружающую среду», — сказано в сообщении.

Стерлядь — рыба семейства осетровых, которая в длину достигает 125 см и весит до 16 кг. Молодь выпущенной в стерляди была выращена на рыбоводном комплексе в Лаишевском районе.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане после рекордного обмеления акваторий Волги и Камы создана межведомственная комиссия по вопросам подготовки предложений о режимах работы Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ. Комиссия будет готовить предложения о принятии нормативных актов по обеспечению стабильного уровня воды в водохранилищах Татарстана. Новый орган также будет готовить изменения правил использования водными ресурсами.



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