В Татарстане после обмеления Волги создали спецкомиссию по обеспечению стабильного уровня воды

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). Межведомственную комиссию по вопросам подготовки предложений о режимах работы Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ создали в Татарстане после рекордного обмеления акваторий Волги и Камы весной этого года. Соответствующее постановление подписал первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин.

«Основными задачами комиссии являются оценка, анализ и подготовка предложений по обеспечению стабильного уровня Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ в целях максимально возможного удовлетворения потребностей в водных ресурсах отраслей экономики Республики Татарстан», – говорится в тексте документа.

Комиссия будет готовить предложения о принятии нормативных актов по обеспечению стабильного уровня воды в водохранилищах Татарстана. Новый орган также будет готовить изменения правил использования водными ресурсами.

В состав комиссии помимо Нигматуллина вошли министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков, министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин, глава Госкомитета по биоресурсам РТ Федор Батков и другие руководители.

В мае 2019 года уровень воды в Куйбышевском водохранилище снизился на 3 метра ниже нормы, создав угрозу для нереста рыбы и речному судоходству. Из-за обмеления Волги было отменено около 30 судозаходов в туристические центры — Великий Болгар, остров-град Свияжск и город Тетюши. Президент Татарстана Рустам Минниханов был вынужден направить обращение к министру природных ресурсов и экологии России Дмитрию Кобылкину с просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию.

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