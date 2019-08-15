Посадивший самолет в подмосковном поле пилот раньше возил спортсменов «Ак Барса» и «Рубина»

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). Посадивший самолет в поле в Подмосковье пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов раньше возил спортсменов «Ак Барса» и «Рубина». Об этом сообщается на информационном портале ПроПолевской.

«В 2013 году Дамир Юсупов получил свидетельство пилота коммерческой авиации и был принят в авиакомпанию "Уральские авиалинии". Летает он как по России, так и в другие страны (Китай, Среднюю Азию, Турцию, АОЭ, Тунис, Египет). Периодически чартерные рейсы заказывают спортсмены, которых необходимо доставить до места соревнований. На борту его воздушного судна побывала хоккейная команда «Ак Барс» и футбольная «Рубин», а также сборная России по фигурному катанию», – сообщается на портале.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня рано утром в поле у подмосковного Жуковского совершил экстренную посадку пассажирский самолет А-321 авиакомпании «Уральские Авиалинии», за штурвалом которого был пилот Дамир Юсупов. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и 5 членов экипажа. По меньшей мере 23 человека получили различные травмы.

Предварительная причина происшествия – отказ двигателей лайнера из-за попадания в них птиц.



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