В WhatsApp на Android появится новый вариант авторизации

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). Разработчики мессенджера WhatsApp приступили к тестированию новой функции в версии для операционной системы Android, предполагающей авторизацию по отпечатку пальца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на профильный портал WABetaInfo.

Новая возможность появилась в бета-версии 2.19.221 для устройств на Android. «Чтобы включить вход по отпечатку пальца, необходимо найти в настройках раздел “Учетная запись“ – “Конфиденциальность“», – отмечается в сообщении.

При этом пользователь может выбирать, использовать ли ему данную опцию по умолчанию или лишь в случае неактивности. Ранее аналогичная функция стала доступна для пользователей версии WhatsApp для ОС iOS.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что названия приложений Instagram и WhatsApp будут изменены.

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