«Мы благодарны за то, что нам помогают»: фонд «Закят» раздал жертвенное мясо нуждающимся Казани

(Казань, 12 августа, «Татар-информ», Артур Казанцев). В дни празднования Курбан-байрама благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ планирует раздать около 5,5 тонны жертвенного мяса. На сегодняшний день представители организации уже раздали полторы тонны жертвенного мяса подопечным фонда и две тонны – различным учреждениям Казани.

«Сегодня мы раздали минимум полторы тонны для подопечных фонда “Закят“. Также до обеда мы раздали две тонны жертвенного мяса семи организациям нашего города, которые ведут социально направленную деятельность – это хоспис, детские дома, интернаты и так далее», – рассказал генеральный директор благотворительного фонда «Закят» Булат Марданов.

В рамках благотворительной акции жертвенное мясо получают самые нуждающиеся – одинокие мамы, дети-инвалиды, многодетные родители.

«Сегодня с утра был забой, сейчас мы привезли мясо для раздачи всем нуждающимся и подопечным нашего фонда “Закят“. Мясо будет раздаваться еще и завтра, и его получат все, кто в нем нуждается», – заметила главный специалист благотворительного фонда «Закят» Гузалия Валиуллова.

К месту раздачи жертвенного мяса стекались люди из разных уголков Казани. Помощь в период Курбан-байрама получают все нуждающиеся – независимо от их вероисповедания.

«Мы благодарны фонду “Закят“ за то, что они для нас стараются, помогают. Спасибо им за то, что дают нам мясо. Теперь приедем домой и сварим вкусный плов, наши дети будут довольны», – отметила одна из подопечных фонда по имени Диляра.

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