Почти 90% обратившихся в Госархив РТ ищут документы о зарплате и о стаже работы

(Казань, 14 августа, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Подавляющее большинство обращающихся в Государственный архив Татарстана разыскивают документы о стаже работы и о размере заработной платы. Об этом в ходе пресс-тура рассказала журналистам председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

«Самый востребованный запрос – о стаже работы и о размере заработной платы. Правда, не всегда мы можем выдать справку. Бывает и так, что предприятие ликвидировано, а бывшие руководители не сдали все документы в архив (это 35% отрицательных ответов), поступили несознательно. А в итоге бывшие сотрудники вынуждены получать минимальную пенсию. Поэтому сейчас мы ведем розыск документов сотен ликвидированных предприятий», – объяснила спикер.

Кроме того, в Госархив РТ поступают тематические и генеалогические запросы. На первые из них приходится 4,8% от общего числа обращений (1279 запросов за прошлый год), на вторые – 8,4% (2231).

Еженедельно в отдел приема Госархива Татарстана поступает около 465 обращений разного рода. Всего за 2018 год в ГБУ «Государственный архив Республики Татарстан» поступило 26 тыс. 499 запросов, включая 22 тыс. 989 документов, касающихся зарплаты и стажа работы социально-правовых (86,8% от общего числа).

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