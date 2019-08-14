Каждый пятый часто используемый архивный документ в Татарстане переведут в цифровой формат

(Казань, 14 августа, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Государственный архив Татарстана переведет в цифровой формат 20% часто используемых архивных материалов, что составляет примерно 4,5 млн документов. Об этом рассказала председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

«Сейчас документов в цифровом формате – 7,5%. Наша задача к концу 2020 года – выйти на 20% цифровых материалов из числа часто используемых. Это будет около 4,5 млн документов. Я думаю, мы к этому показателю придем», – отметила спикер.

Также Гульнара Габдрахманова добавила, что все уникальные архивные материалы, которых в республике насчитывается 21, уже переведены в цифровой формат. Кроме того, завершается цифровизация 64,8 тыс. особо ценных документов.

Государственный архив Татарстана занимает четвертое место в России по объему хранящихся документов. И их цифровизация позволит быстрее находить в этом массиве нужную информацию с помощью инновационной системы поиска, разработанной в России.

Кроме того, благодаря оцифровке архивных документов их теперь можно посмотреть из дома. Виртуальный читальный зал Госархива РТ за первое полугодие 2019 года посетили 4 тыс. 761 раз. В частности, желающие могли удаленно ознакомиться с девятью тематическими базами данных.

«В настоящее время оцифрованы и внесены в систему скан-копии самых древних, самых востребованных документов», – объяснил директор Государственного архива РТ Алмаз Ибрагимов.

В перспективе функционал электронного читального зала расширят. Это, например, позволит будущим пенсионерам получать через Интернет архивную справку о подтверждении трудового стажа.

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