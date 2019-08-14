Минсельхоз РФ не меняет прогноз по урожаю из-за введения режима ЧС в ряде регионов

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). Минсельхоз России не меняет прогноз по урожаю зерновых культур в связи с введением режима чрезвычайной ситуации в ряде регионов страны из-за неблагоприятных погодных условий.

По информации ТАСС, режим чрезвычайной ситуации природного характера в связи с непогодой были вынуждены ввести 15 субъектов Федерации (в том числе и Татарстан весной этого года – из-за гибели озимых культур – прим. Т-и).

«Минсельхоз России не видит существенных рисков, связанных с урожаем зерновых культур в текущем году», – заявил представитель профильного федерального министерства, добавив, что производство зерна в 2019 году ожидается на уровне 118 млн тонн по сравнению с 113,3 млн тонн в прошлом году.

Согласно информации пресс-службы Минсельхоза РФ, темпы уборочных работ в России выше уровня 2018 года. По состоянию на 13 августа текущего года в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры убраны с 19,7 млн га (42,1% к посевной площади). Намолочено 65,3 млн тонн зерна при урожайности 33,2 ц/га. На аналогичную дату годом ранее было намолочено 64,7 млн тонн зерна при урожайности 32,1 ц/га.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в Минсельхозпроде РТ, в республике на 14 августа зерновые и зернобобовые убраны с площади 246,3 тыс. га.

«На сегодня эти культуры обмолочены с 17,3% их посевов, намолочено 793,8 тыс. тонн зерна при урожайности 32,2 ц/га», – рассказал заместитель начальника отдела развития отраслей земледелия Минсельхозпрода РТ Фаргат Зиннатов.

Как уточнил собеседник агентства, намолочено 364,6 тыс. тонн озимой пшеницы при урожайности 34 ц/га, 91,7 тыс. тонн озимой ржи (урожайность – 28 ц/га), 277,7 тыс. тонн ячменя (33,6 ц/га), 42,2 тыс. тонн гороха (23,6 ц/га).

«Несмотря на то, что прохладная и влажная погода сдерживает темпы уборочных работ в республике, отдельные муниципальные районы успели убрать зерновые и зернобобовые с трети их площадей», – заметил Зиннатов. По его словам, на сегодня в Алькеевском районе эти культуры обмолочены с 11,7 тыс. га (35% к прогнозу), Заинском – 12,8 тыс. га (33,9%), Нурлатском – с 10,4 тыс. га (32,5%).

Заинский район лидирует по средней урожайности зерновых и зернобобовых культур среди районов республики, о чем сообщало ранее ИА «Татар-информ».

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