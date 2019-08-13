Заинский район РТ лидирует по средней урожайности зерновых и зернобобовых культур

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). В пяти муниципальных районах Татарстана урожайность зерновых и зернобобовых культур превышает 40 ц/га при среднем показателе по республике 32,4 ц/га. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

Как отметил начальник отдела развития отраслей земледелия министерства Ирек Садыков, это Заинский, Мамадышский, Тукаевский, Мензелинский и Тетюшский районы.

«По средней урожайности зерновых и зернобобовых культур сегодня лидирует Заинский муниципальный район, здесь она составляет 47,5 ц/га – это лучший показатель по республике», – подчеркнул Ирек Садыков.

Также собеседник агентства добавил, что в шести районах урожайность этих культур составляет от 35 до 40 ц/га. В их числе Сармановский район (40 ц/га), Нижнекамский (37,9), Азнакаевский (37,6), Муслюмовский (37,5), Актанышский (37,4) и Нурлатский (35) муниципальные районы.

Согласно оперативной информации Минсельхозпрода РТ на 13 августа, по республике зерновые и зернобобовые обмолочены с 216,9 тыс. га (15,3% к прогнозу), намолочено 701,8 тыс. тонн зерна при средней урожайности 32,4 ц/га. На аналогичную дату прошлого года эти культуры были убраны с 603,2 тыс. га, намолочено 1 млн 690,1 тонны зерна при средней урожайности 28 ц/га.

Как сообщили в профильном министерстве, обильные атмосферные осадки в третьей декаде июля и начале августа на территории Татарстана негативно сказались на темпах уборочных работ. Тем не менее в отдельных районах зерновые и зернобобовые убраны практически с трети их посевов.

«В Алькеевском районе эти культуры обмолочены с 32,9% прогнозных площадей, Заинском – с 31,2%, Нурлатском – с 29,6%», – рассказал Ирек Садыков.

По его словам, при этом в Алькеевском районе намолочено 27,7 тыс. тонн зерна, в двух других – 56,3 тыс. тонн и 33,4 тыс. тонн соответственно. «Заинский район сегодня в лидерах и по объёму намолоченного зерна», – заметил собеседник агентства.

Как ранее сообщило ИА «Татар-информ», осадки и избыток влаги на полях усложняют проведение уборочных работ в Татарстане.

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