Татар-информ

14 августа 2019, 21:54

Экономика и финансы

Автомобили Mercedes-Benz Х-Class снова попали под отзыв

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Экономика и финансы

Автомобили Mercedes-Benz Х-Class снова попали под отзыв

Под программу попали около тысячи пикапов, купленных с февраля по апрель 2018 года.

(Казань, 14 августа, «Татар-информ). В России отзывают 944 пикапа Mercedes-Benz Х-Class, сообщает Росстандарт. 

Под программу попали транспортные средства, реализованные на российском рынке с февраля по апрель 2018 года. 

Причина — возможное превышение максимально допустимой суммарной нагрузки на крышу кунга, дополнительно установленного на грузовую платформу. В случае превышения общей нагрузки не гарантируется правильная работа системы ESP, также не исключается негативное влияние на устойчивость движения и повышенная опасность возникновения заноса. 

Кроме того, на некоторых автомобилях с блокировкой дифференциала заднего моста в руководстве по эксплуатации неправильно указана информация, что поддержка системы ESP значительно снижается при активации блокировки дифференциала заднего моста (в действительности поддержка системы отключается полностью). При этом на приборах зажигается предупредительная лампа желтого цвета «ESP OFF». 

«Вместе с тем в случае сбоя подсистемы ряда функций PRE-SAFE появится предупредительное сообщение, которое не описано в руководстве по эксплуатации. В результате будет непонятно, какая неисправность присутствует», — отмечается в сообщении Росстандарта.

На ТС заменят руководство по эксплуатации автомобиля, при необходимости — инструкцию по эксплуатации кунга.

Ранее, в мае, Росстандарт уже объявлял об отзыве около 300 экземпляров Mercedes-Benz X-Clas, реализованных в этот же промежуток времени. 

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