Татар-информ

31 мая 2019, 23:28

Общество

В России отзывают более 300 автомобилей Mercedes-Benz

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Общество

В России отзывают более 300 автомобилей Mercedes-Benz

Под программу попали транспортные средства, выпущенные в период с февраля по апрель 2018 года.

(Казань, 31 мая, «Татар-инфор»). В России отзывают 330 автомобилей марки Mercedes-Benz X-Class (тип 470), об этом сообщается на сайте Росстандарта. 

Под программу попали транспортные средства, выпущенные в период с февраля по апрель прошлого года, с VIN-кодами, список которых приведен на сайте федерального агентства. 

Причиной отзыва является возможное выпадение на некоторых автомобилях плафона освещения пространства для ног на стороне водителя. Деталь в этом случае может держаться только на подключенном проводе и застрять между педалью тормоза и облицовкой. В зависимости от того, где застрянет плафон, у водителя могут возникнуть различные трудности с нажатием на педаль тормоза, что повысит риск возникновения аварии.

Плафон освещения пространства для ног будет обернут дополнительным слоем клейкой ленты и поролона для предотвращения его выпадения.

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