Татарстанские спортсменки заняли весь пьедестал на VII этапе Кубка России по стендовой стрельбе

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). Стрелки из семи регионов России разыграли 4 комплекта наград на траншейном стенде и 3 на круглом стенде на VII этапе Кубка России по стендовой стрельбе. Об этом сообщает пресс-служба Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ.

Соревнования проходили в Тетюшах с 9 по 12 августа. Татарстан представляли 85 спортсменов.

«Весь пьедестал в женском трапе заняли воспитанницы татарстанской школы стендовой стрельбы», — говорится в сообщении.

Золото выиграла Алина Ахатова, серебро — Екатерина Субботина, бронзу — Анна Жемкова. На круглом стенде также отличились Альбина Шакирова, Регина Шакирова и Екатерина Комарова.

Мужской турнир принес только бронзу: на траншее третье место занял Сергей Глухов. В ските в шаге от пьедестала остановился Айрат Шакиров, а после него — два студента Поволжской академии спорта Сергей Демин и Владислав Бузунов.

В категории «спортивный резерв» все три золота достались татарстанским стрелкам. В трапе отличились Камиля Валеева и Олег Пантюхин, а в ските — Егор Иванов.

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