Марат Ахметов: В Татарстане осадки и избыток влаги на полях усложнили проведение уборочных работ

(Казань, 10 августа, «Татар-информ»). Осадки и избыток влаги на полях усложняют проведение уборочных работ в Татарстане. Об этом заявил заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов на совещании в Доме Правительства республики.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел Президент РТ Рустам Минниханов. В нем также принял участие и. о. Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

Информируя о ходе уборки урожая, глава Минсельхозпрода РТ рассказал, что аграриям приходится вести уборочную кампанию в непростых условиях из-за дождливой погоды. «В июне мы испытывали серьезный дефицит осадков, а в конце июля наоборот – изобилие влаги. Только в третьей декаде июля выпала месячная норма, а на днях, с 5 на 6 августа, то есть за сутки, выпала еще месячная норма», – сообщил министр.

На отдельных территориях, к примеру, в Камско-Устьинском и Лаишевском районах, за эти же сутки зафиксирована полуторамесячная норма осадков. «Это, безусловно, серьезно усложняет уборку хлебов. Сегодня погода не августовская, а напоминает по характеру середину сентября», – отметил Марат Ахметов.

В профильном министерстве считают, что в текущем году в хозяйствах выращен хороший урожай не только зерновых культур, но и сахарной свеклы, картофеля и кукурузы. Есть поля, где урожайность озимых превышает 70 ц/га, например, в отдельных хозяйствах Мензелинского и Заинского районов.

«И сегодня для всех аграриев главная задача – это уборка урожая с минимальными потерями», – подчеркнул глава Минсельхозпрода РТ, добавив, что в республике темпы уборки за минувшую неделю сильно не изменились.

Пока зерновые и зернобобовые культуры убраны с 11% площадей или с 158 тыс. га, намолочено 518 тыс. тонн зерна при урожайности 32,7 ц/га. При этом на аналогичную дату прошлого года эти культуры были обмолочены с 478 тыс. га, было намолочено 1 млн 366 тыс. тонн зерна при урожайности 28,6 ц/га.

Говоря о темпах уборочных работ за последние три дня с 7 по 9 августа Марат Ахметов заметил, что за этот период по республике убрано 32 тыс. га или 2,3% площадей зерновых и зернобобовых. «Погода практически везде была одинаковая, но производительность уборки разная», – сказал министр.

Согласно информации ведомства, в указанные дни более производительно работали Арский район, который успел убрать хлеба с 6,4% посевов, Сабинский (5,9%), Азнакаевский (4,6%) и Сармановский (4,5%) районы. В то же время пока низкими остаются темпы уборочной кампании в Агрызском, Бугульминском, Алексеевском, Черемшанском, Атнинском, Бавлинском и Менделеевском районах, констатировал глава Минсельхозпрода РТ.

По словам министра, текущая ситуация требует серьезного управления процессом уборки и обязательного контроля качества уборочных работ не только на уровне хозяйства, но и в масштабах муниципального района и республики.

«Я своим приказом за районами закрепил своих заместителей и руководителей ведомственных предприятий АПК для оказания помощи в организации уборки», – пояснил Марат Ахметов. Министр предложил главам районов закрепить за хозяйствами, особенно за наиболее проблемными, своих представителей, «которые знают специфику уборки и способны оказать помощь руководителю с ежедневным докладом о проделанной работе».

Также глава Минсельхозпрода РТ указал на важность загрузки зерносушильных установок и комплексов, чтобы избежать потерь урожая при уборке в дождливую погоду. Согласно данным аграрного ведомства, имеющиеся в хозяйствах и на хлебоприемных предприятиях республики зерносушильные комплексы способны просушить до 157 тыс. тонн зерна в сутки.

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