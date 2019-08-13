Из-за трудностей перевода издание о природе Татарстана на татарском языке выпустят отдельным тиражом

(Казань, 13 июля, «Татар-информ», Александра Давыдова). Энциклопедию о природных ресурсах Татарстана планируют издать на татарском языке. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал начальник Управления информационных систем и экологического просвещения Дамир Валиуллин.

«У нас есть план по созданию в следующем году варианта на татарском языке, сейчас мы разрабатываем техническое задание... Это будет не просто перевод, это стопроцентное дополнение к оригинальному макету», — отметил спикер.

Доктор исторических наук, член-корреспондент Академии наук РТ, директор Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ Искандер Гилязов добавил, что ученым предстоит большая работа, потому что названия некоторых растений и животных не переводятся на татарский язык.

«Это большая проблема, многие названия не известны широкому кругу людей. Поэтому нам, наверное, придется поднимать даже дореволюционную литературу — до 1917 года», — прокомментировал Гилязов, подчеркнув, что авторы сознательно не включили в русскоязычный вариант книги татарский перевод.

Доктор биологических наук, заслуженный эколог РФ, директор Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника Юрий Горшков отметил, что ряд названий и вовсе существует только на латинском языке и до сих пор не имеет русскоязычного перевода. О дате выхода, тираже и финансировании проекта на данный момент не сообщается.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане из-за высокого спроса на издание перевыпустят энциклопедию о природных ресурсах республики.

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