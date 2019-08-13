В Татарстане из-за высокого спроса перевыпустили энциклопедию о природных ресурсах республики

(Казань, 13 июля, «Татар-информ», Александра Давыдова). В Татарстане из-за высокого спроса перевыпустили книгу «Природа и природные ресурсы Республики Татарстан: иллюстрированная энциклопедия». Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал доктор исторических наук, член-корреспондент Академии наук РТ, директор Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ Искандер Гилязов.

«Эта энциклопедия увидела свет в 2017 году. Она стала библиографической редкостью, и наше счастье, что мы нашли единомышленников в лице Министерства экологии и природных ресурсов РТ. Это издание, на мой взгляд, показывает яркость и богатство нашей природы. Мы надеемся, что оно вызовет большой интерес у читающей, интересующейся природой публики, у школьников», — отметил спикер, добавив, что издание уже пользуется популярностью.

По словам начальника Управления информационных систем и экологического просвещения Дамира Валиуллина, книгу будут распространять через территориальные управления Минэкологии, администрации муниципальных районов, на экологических форумах и мероприятиях. Дополнительный тираж книги издали в рамках программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов РТ». Стоимость контракта, по словам Валиуллина, составила около 690 тыс. рублей.

Издание «Природа и природные ресурсы Республики Татарстан: иллюстрированная энциклопедия» вышло в свет в 2017 году. Над его созданием трудился коллектив из 87 ученых республики — сотрудники Академии наук РТ, Казанского федерального университета, ЦНИИ Геологии нерудных полезных ископаемых, Волжско-Камского биосферного заповедника, Института проблем экологии и недропользования АН РТ и других организаций. Энциклопедия включает в себя 1975 статей по геологии, растительному и животному миру, охране природы и ряду других тем.

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