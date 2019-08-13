Отчислять студентов в российских вузах начнет искусственный интеллект

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). Студентов российских вузов в будущем начнут отчислять на основе рекомендаций искусственного интеллекта, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Центра EdCrunch University НИТУ «МИСиС» Нурлана Киясова.

Собеседник рассказал, что система будет оценивать успеваемость, участие в общественной жизни и активность на лекциях на «основании данных цифрового следа студентов». После анализа информации руководство высшего образовательного учреждения будет принимать решение: поощрить учащегося, посоветовать пройти дополнительные курсы или проявлять себя на занятиях более активно или же отчислить.

ИИ позволит исключить предвзятость со стороны преподавательского состава, считает Киясов. Он заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не станут обязательными к исполнению.

Для того, чтобы протестировать систему, будут выбраны несколько университетов, внедрение начнется уже в этом году, а к 2021 году в некоторых вузах будут действовать опытные образцы.

По данным Минобразования РФ, в 2018 году из вузов по различным причинам отчислили 16,8% учащихся. По словам экспертов, внедрение ИИ позволит снизить этот показатель до 10%.

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