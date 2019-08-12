Татар-информ

12 августа 2019, 00:12

Общество

В Татарстане с 12 августа заработает горячая линия по защите прав потребителей

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Общество

В Татарстане с 12 августа заработает горячая линия по защите прав потребителей

Специалисты Роспотребнадзора по РТ ответят на вопросы граждан, касающиеся незаконной реализации продукции с символикой WorldSkills.

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). С 12 по 31 августа в Татарстане заработает горячая линия по вопросу незаконной реализации товаров с символикой чемпионата WorldSkills Kazan 2019 и другим аспектам защиты прав потребителей, об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора по РТ. 

Участники и гости мирового чемпионата смогут обратиться с интересующими вопросами в региональное отделение Роспотребнадзора по телефонам: 8-917-224-87-94, (843) 236-73-35, а также в Центр гигиены и эпидемиологии в РТ по телефону: (238) 221-90-16.

Кроме того, граждане могут направить свои вопросы в Единый консультационный центр по телефону: 8-8005554943 (работает круглосуточно).

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