На Международную археологическую школу в Болгаре съедутся специалисты из Германии, Египта и Колумбии

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). С 19 августа в Болгаре, на базе историко-архитектурного музея-заповедника, начнет работу VI Международная археологическая школа, сообщает пресс-служба КФУ.

В этом году в смене примут участие 93 человека из России, а также Беларуси, Великобритании, Германии, Египта, Ирака, Казахстана, Колумбии, Таджикистана и Узбекистана.

Работа будет организована в рамках четырех программ: археологическое стекло, палеоантропология, история и реставрация древней керамики, стабилизация и консервация археологического железа. Кроме того, для участников будут проводиться различные общие лекции и полевые занятия.

Цель мероприятия — консолидация отечественных и зарубежных научных и образовательных ресурсов для внедрения самых новых достижений мировой науки в практику изучения и сохранения историко-культурного наследия евразийских народов. Школа проводится при поддержке Фонда президентских грантов Казанским федеральным университетом и Институтом археологии им. Халикова АН РТ.

Ранее в июле в Болгаре прошел лагерь «Волонтеры Всемирного наследия Болгара».

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