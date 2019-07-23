Раскопки и менеджмент коллекций: в Болгаре стартовал лагерь «Волонтеры Всемирного наследия Болгара»

(Болгар, 23 июля, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Участников лагеря «Волонтеры Всемирного наследия Болгара», которые приехали из 11 стран мира в Болгар, привлекает возможность получить опыт и практические навыки. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала координатор проекта Наргиз Айтуганова.

«Участникам нужна практика — как процесс происходит в реальности, а не в учебе. Либо у них есть какой-то интерес к русскому наследию, болгарскому, татарскому», — уточнила Айтуганова.

Лагерь находится на территории Болгарского историко-археологического комплекса. Все волонтеры — 16 человек, каждый день делятся на новые группы по направлениям: археологические раскопки, археологические коллекции, интерпретация наследия (съемка видеороликов).

В каждой секции за группой волонтеров закреплен руководитель, которому помогает технический лидер. Аль Хасан Мухаммад Абу из Бангладеша – технический лидер направления «Археологические раскопки». Молодой археолог посещает мероприятие второй год подряд, в прошлом году он приехал в качестве волонтера.

«Первый раз о Болгаре я услышал на своих занятиях два года назад. Нам представили этот объект, и я удивился, что в России существует такой объект исламской архитектуры, археологии, культуры. Как раз мой научный интерес — это памятники исламской археологии», — поделился молодой археолог.

Место, где проходят раскопки, — это средневековый базар Болгара, который располагался сразу после Соборной мечети. «Из того, что здесь находили, — это серебряная монета XIII века, кости животных, очень много керамики», — добавил Аль Хасан Мухаммад Абу.

После раскопок кости и керамику направляют следующей группе, в задачи которой входит очистка предметов от земли. Волонтер Эльса Хибнер приехала в Болгар из Канады. Она рассказала, что это ее первый опыт участия в археологических раскопках.

«Мне очень нравится тот факт, что в Болгаре далеко не каждое место ещё исследовано, раскопан очень маленький процент, это место таит в себе много открытий — этот факт заинтересовывает меня больше всего», — поделилась девушка.

После очистки предметы отправляются на следующую стадию. Назлыгуль Мингазова из Казани. Она закончила КФУ и сейчас обучается в магистратуре в Германии, где получает образование в сфере всемирного наследия. В качестве технического лидера направления «Работа с археологическими коллекциями» в лагерь она приехала впервые.

«Конкретно сейчас мы работаем над перерегистрацией элементов, найденных на территории болгарского заповедника. <...> По серии букв и чисел можно определить место и время, где эти элементы были найдены», — рассказала Назлыгуль.

По ее признанию, она приехала в лагерь, потому что всегда хотела внести небольшой вклад в собственную культуру.

Организаторы лагеря отметили, что все предметы и артефакты, которые найдут волонтеры, занесут в коллекцию Болгарского музея.

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