Татарстан стал лидером по объему выданных кредитов малому бизнесу

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). Татарстан занял первое место среди российских регионов по суммарному объему кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) при поддержке Национальной гарантийной системы. Об этом сообщили в пресс-службе Гарантийного фонда РТ.

«АО „Корпорация МСП“ подвела итоги работы за первое полугодие 2019 года. Анализ проводили в рамках показателей целевой модели поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. По ее результатам Республика Татарстан заняла первое место среди субъектов Российской Федерации по объему кредитов, выданных субъектам МСП. Эта сумма составила 4,1 млрд рублей», — отметила пресс-служба.

На втором месте оказалась Московская область. Замкнула тройку лидеров Свердловская область. В рейтинге не учитывались Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.

Весомый вклад в объем выданных кредитов внес республиканский Гарантийный фонд. При его поддержке предприниматели смогли привлечь кредиты на сумму более 2,5 млрд рублей — 62,3% от общей суммы кредитов, выданных представителям МСП Татарстана в рамках Национальной гарантийной системы. Эти показатели соответствуют первому месту среди гарантийных организаций регионов РФ.

«Эти результаты свидетельствуют о том, что предпринимательство в Татарстане активно развивается и Национальная гарантийная система является важным звеном в расширении доступа к финансовым ресурсам», — заявил директор Гарантийного фонда РТ Тимур Темиргалиев.

По его словам, последующая докапитализация фонда поможет оказать финансовую поддержку еще большему количеству предпринимателей.

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