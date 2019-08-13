Татарстанцы завоевали 13 медалей на Европейских играх мастеров в Турине

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). На прошедших в итальянском Турине IV Европейских играх мастеров пять спортсменов из Татарстана завоевали в общей сложности 13 медалей – три золотых, семь серебряных и три бронзовых. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Так, Махмут Шакиров стал обладателем «золота» в беге на 5 тыс. м, «серебра» – в беге на 800 м и на 1500 м, а также «бронзы» в полумарафоне.

Алексей Окулов показал лучший результат в метании молота и стал вторым в метании диска. Зухра Зарифзянова оказалась второй в метании молота и третьей – в метании диска.

Леонид Петров стал победителем полумарафона, пришел вторым в беге на 10 км и оказался третьим в беге на 5 тыс. м. Ирек Махмутшин же взял «серебро» в беге на 800 м и на 1500 м.

Комментируя ход состязаний, Махмут Шакиров отметил трудности, с которыми пришлось столкнуться их участникам: «Соревнования проходили в очень жаркую погоду, температура доходила до 36–39 градусов. Дистанция полумарафона была очень трудной, по щебенчатой дороге, сквозь марафонки чувствовались небольшие осколки камней. По правилам дистанция должна проходить по асфальту».

Всего в соревнованиях по 29 видам спорта приняли участие более 7,5 тыс. атлетов старшего возраста.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.