Председатель Торгово-промышленной палаты РТ выиграл две медали турнира по академической гребле

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). Председатель Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан Шамиль Агеев в составе сборной России завоевал две медали — «бронзу» и «серебро» — на Европейских играх мастеров по академической гребле.

«Благодаря нашему президенту в Казани развивается гребной центр, который является одним из лучших в Европе. Сейчас, вообще, Казань и Татарстан развивает гребной спорт не хуже, чем Москва и Питер. Для меня выступление в восьмерке стало наиболее сложным, несмотря на то, что в команде было три заслуженных мастера спорта Советского Союза. Но мы упорно тренируемся, хоть это и сложнейший этап: собьется один — посыплется вся команда», — поделился Агеев.

Также он отметил, что в ближайшее время с командой примет участие на первенстве мира: «В Будапеште с 10 по 16 сентября пройдет этот турнир, мы на него уже заявлены. Туда собирается около 4,5 тыс. ветеранов. На следующий год планируем выступить на первенстве Европы в Мюнхене. Надеемся, как минимум, на призовое место».

Помимо председателя Торгово-промышленной палаты РТ в составе сборной были гребцы из Москвы и Санкт-Петербурга. Команда на турнире, проходящем в итальянском Турине, заняла призовые места во всех дисциплинах — двойке, четверке и восьмерке.

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