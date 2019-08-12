Ученые назвали основную причину рака шеи и головы

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). Основной причиной возникновения рака шеи и головы, являющегося шестым по распространенности онкологическим заболеванием в мире, является курение. К такому выводу пришли исследователи из американского Университета Томаса Джефферсона, пишет газета «Известия» со ссылкой на портал MedicalXpress.

Наиболее часто заболевание проявляется в виде плоскоклеточного рака головы и шеи. Как правило, он возникает во внешнем слое кожи и слизистых оболочках рта, носа и горла. Дым от сигарет заметно повышает скорость распространения рака и существенно снижает эффективность лечения.

«Сигаретный дым изменяет метаболизм клеток в плоскоклеточном раке головы и шеи, делая опухоли более агрессивными, способствуя их росту», – констатировал руководивший исследованием доктор медицины Убальдо Мартинес-Аутсхорн.

Теперь, основываясь на достигнутых результатах, ученые надеются провести клинические испытания по устранению негативного влияния табачного дыма.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что онколог назвал семь симптомов развития рака.

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