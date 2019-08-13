Татар-информ

13 августа 2019, 07:00

Экономика и финансыОбщество

Названы наиболее востребованные профессии в РФ

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Экономика и финансыОбщество

Названы наиболее востребованные профессии в РФ

Востребованность определялась по спросу, потребности в ключевых сотрудниках, вакансиям и иным параметрам.

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). В 2019 году наиболее востребованными в России профессиями оказались продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения и юрист. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на презентацию Всероссийского НИИ труда Минтруда РФ.

Кроме того, в топ-10 самых востребованных рабочих специальностей вошли специалист по социальной работе, специалист по закупкам, педагог дополнительного образования детей и взрослых, медсестра, делопроизводитель, бухгалтер и педагог-дефектолог.

При этом из презентации следовало, что востребованность «определялась по спросу на работников конкретных профессий, потребности в сотрудниках, играющих ключевую роль для обеспечения деятельности, вакансиям и другим параметрам, имевшим значения для участников опроса», отмечает агентство. 

При этом в 65% принявших участие в опросе компаний заявили о нехватке до 10% представителей востребованных специальностей, а примерно 9,5% фирм столкнулись с нехваткой более чем половины таких работников.

Участниками опроса стали 26,9 тыс. организаций из всех регионов страны. В скорректированный перечень вошли 1075 профессий, 28,4% из которых отсутствуют в Справочнике профессий. После обработки данных была исключена 181 специальность.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что до 15 млн жителей России могут остаться без работы из-за превращения их профессий в невостребованные.

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