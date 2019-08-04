В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян могут остаться без работы

(Казань, 4 августа, «Татар-информ»). В будущем до 15 млн жителей России могут лишиться работы из-за того, что их профессии станут невостребованными на рынке. Об этом заявил член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин, передает издание URA.RU.

«У нас порядка 15 млн человек работают в профессиях, не требующих никакой квалификации. Это продавцы, охранники, водители. Очевидно, что это труд скоро будет не востребован», – констатировал депутат.

Парламентарий объяснил это общемировой тенденцией по снижению востребованности людей, занятых в сфере услуг, и напомнил о наступлении четвертой промышленной революции.

По мнению Шеина, востребованными останутся специальности, требующие сопереживания, эмпатии или вариативности при применении знаний.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», до этого ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов назвал сроки исчезновения наиболее массовых профессий в России.

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