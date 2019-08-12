В Татарстане создадут международный кластер для производства экологически чистого мяса

(Зеленодольский район, 12 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Зеленодольском районе Татарстана сегодня был подписан меморандум о создании международного научно-производственного кластера «Прикладная биотехнология – сельскому хозяйству». Документ подписан между Минсельхозпродом РТ, Казанской ветакадемией, компанией «Биовектор», белорусской фирмой «Центр инноваций» и четырьмя хозяйствами Тукаевского, Тюлячинского и Зеленодольского районов республики.

«Совместно с белорусскими партнерами протестировали в Татарстане добавки на птицах, свиньях, КРС. Они показали отличные результаты. Заключили договор с Казанской ветакадемией на полное сопровождение наших продуктов. На данный момент у нас уже 38 кормовых добавок для всех видов животных, включая мелких домашних, для рыбы, птицы, а также продукция для растениеводства. Это экологически чистые добавки. Они позволяют полностью убрать падеж животных, увеличить их мышечную массу», – рассказал журналистам руководитель компании «Биовектор» Рафаэль Гайнутдинов.

По его словам, компания в ближайшее время планирует открыть в ТОСЭР «Чистополь» совместное с белорусскими партнерами производство. «Наша продукция апробирована в Дагестане, Крыму, Турции, Египте, Германии и других странах. Создаем экспортоориентированные продукты. Делаем ставки на продукцию халяль. Хозяйства станут испытательными площадками, поскольку выращивают КРС, индеек, уток и бройлеров, свиней. На выходе мы получим экологически чистое мясо и растения», – отметил собеседник представителей СМИ.

Меморандум о создании международного научно-производственного кластера был подписан в рамках зонального семинара-совещания по вопросам повышения деловой активности сельского населения, который прошел в Зеленодольском районе РТ.

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