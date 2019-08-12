Фарид Мухаметшин: Хотим сохранить села в Татарстане через реализацию республиканских программ

(Зеленодольский район, 12 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Села в Татарстане предполагается сохранить с помощью реализации республиканских программ. Об этом заявил сегодня Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин на зональном семинаре-совещании по вопросам повышения деловой активности сельского населения в Зеленодольском районе республики.

«Важно, чтобы село жило. Республика осуществляет миллиардные вложения в развитие личных подсобных хозяйств, социальной инфраструктуры. Все 38 республиканских социальных программ успешно реализуются практически на каждой территории муниципальных районов. Вот это и есть то самое, через что мы хотим уберечь наши села», – сказал глава татарстанского парламента.

Фарид Мухаметшин заметил, что в целом по России около 300 деревень в год «уходят с карты в небытие». «Это огромные потери потенциала и возможностей нашей страны – духовных, культурных и трудовых», – добавил он.

Председатель Госсовета РТ подчеркнул, что необходимо искать новые резервы для поддержки сельских жителей. «Актуальный вопрос – обеспечение высокой доходности сельских тружеников. Главная наша цель – закрепление жителей на селе. Необходимо сохранить Его Величество село, образ жизни сельских жителей, найти новые подходы и создать условия для тех, кто может и хочет заниматься предпринимательством, сельским хозяйством. И таких примеров в Татарстане с каждым годом становится все больше», – заключил он.

До начала совещания Фарид Мухаметшин ознакомился в Зеленодольском районе с работой кластера по выращиванию ягодных культур «ТатЯгода», плодопитомника «Ягодная долина», личного подсобного хозяйства «Мухаметзянов И. Г.» и крестьянского фермерского хозяйства «Зиганшин Б. Т.».

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