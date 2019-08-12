Арестованный в Казани вор в законе создал ОПГ, которая занималась вымогательствами

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). Стало известно, что арестованный в Казани вор в законе Рашид Джамбульский создал ОПГ, которая занималась вымогательствами у коммерсантов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Один из лидеров криминальной среды создал организованную группу для установления криминального влияния на территории одного из районов Республики Татарстан. Злоумышленники подозреваются в совершении вымогательств денежных средств у местных предпринимателей, часть которых направлялась непосредственно организатору», – уточнили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, ущерб от действий злоумышленников превысил 5 млн рублей.

Полицейским удалось установить и задержать шестерых участников преступной группы. Им предъявлены обвинения по статье «Вымогательство, совершенное организованной группой, в особо крупном размере». Четверых на время следствия поместили в СИЗО, еще двое будут находиться под подпиской о невыезде.

Позднее полицейские установили личность и местонахождение лидера ОПГ. Он был задержан в Оренбургской области. Во время обысков по месту жительства были обнаружены холодное оружие, сим-карты и телефоны, банковские карты, а также более миллиона рублей и порядка 6 тыс. долларов.

Предполагаемому лидеру преступной группы были предъявлены обвинения по статьям «Занятие высшего положения в преступной иерархии» и «Вымогательство». Суд также отправил его в СИЗО.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани взят под арест известный вор в законе Рашид Джамбульский.





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