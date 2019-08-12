По подозрению в вымогательстве в Казани задержали вора в законе Рашида Джамбульского

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). В Казани задержали вора в законе Рашида Хачатряна (Джамбульского), сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник.

По данным источника, Джамбульский был задержан сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью МВД по РТ. Сейчас он помещен в СИЗО, информация о расследовании не разглашается, но, по предварительным данным, Джамбульского подозревают в вымогательстве.

По данным СМИ, Рашид Хачатрян родился на границе Армении и Азербайджана в 1966 году. В девяностых он вступил в ОПГ, действовавшую в Оренбурге. Статус «законника» получил в 1997 году. Воровской стаж Джамбульского насчитывает более 20 лет.

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