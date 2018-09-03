Мэр Зеленодольска рассказал, как изменится исторический микрорайон Полукамушки

(Зеленодольский район, 12 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Ремонт первой линии домов в микрорайоне Полукамушки Зеленодольска завершат до декабря. На месте остальных 16 домов могут появиться детские сады или кафе. Об этом рассказал сегодня глава Зеленодольского района РТ и мэр Зеленодольска Александр Тыгин.

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин в сопровождении Александра Тыгина посетил Зеленодольский завод имени А. М. Горького. Работники предприятия задали гостям волнующие их вопросы, один из которых касался судьбы исторического центра Зеленодольска – микрорайона Полукамушки.

«До декабря закончим ремонт этих домов. Они будут стоять, как и раньше, – каменный низ, деревянный верх. А вот по остальным домам, которых 16, объявляем торги. Чтобы инвесторы пришли и начали там строить для нас детские сады, кафе, там уже жилья не будет. Это займет год или два. Бюджетные деньги будут потрачены на тротуары, сети, а частники будут реализовывать свои проекты», – ответил на вопрос работника глава Зеленодольского района РТ.

По мнению Фарида Мухаметшина, объекты, которые могут появиться на месте снесенных домов, необходимо обсудить с населением. «Кто-то захочет детский сад, кто-то – школу, а кто-то – фонтан. Все это нужно обговорить с населением, увязать с генпланом, только после этого начинать строительство и одновременно благоустройство», – подчеркнул он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что первая линия домов в микрорайоне Полукамушки Зеленодольска будет обновлена. Речь идет о восьми зданиях, включенных в список культурного наследия РТ.

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