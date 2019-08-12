Синоптики предупредили о сохранении ветреной и прохладной погоды в Татарстане

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). Завтра, 13 августа, на территории Татарстана сохранится ветреная и прохладная погода. Местами, преимущественно на востоке республики, пройдут дожди, информирует Гидрометцентр РТ.

«Ночью и днем <…> местами по территории Республики Татарстан и в Казани сохранятся усиления северо-западного ветра порывами до 17 м/с», – отмечается в распространенном синоптиками предупреждении об ухудшении погодных условий.

В ночные часы столбики термометров опустятся до 3 градусов выше нуля. В светлое время суток воздух прогреется до 12–17 градусов тепла.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на этой неделе циклон вновь принесет холод в Татарстан.

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