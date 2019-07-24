На следующей неделе циклон вновь принесет холод в Татарстан

(Казань, 10 августа, «Татар-информ»). На следующей неделе циклон вновь принесет похолодание в Татарстан, предупреждает Гидрометцентр РТ.

Сегодня в республике, согласно прогнозу татарстанских синоптиков, сохранится теплая погода – местами с кратковременными дождями, грозами и усилениями ветра до 16 м/с. Температура воздуха в дневные часы составит от +20 до +25 градусов.

Уже завтра приход нового циклона приведет к серьезному ухудшению погодных условий в Татарстане: «Прогнозируются дожди, местами сильные. Днем усилится ветер до 15–18 м/с». Ночью столбики термометров опустятся до 9 градусов выше нуля, в светлое время суток воздух прогреется до 12–17 градусов тепла.

В понедельник, 12 августа, республика будет находиться в тыловой части циклона. Местами вероятны небольшие дожди, будет дуть сильный северо-западный ветер порывами до 15–20 м/с. Днем температура воздуха не превысит 11–16 градусов тепла.

По предварительному прогнозу метеорологов, во вторник и среду, 13 и 14 августа, местами вновь пройдут небольшие дожди. При этом в Татарстане немного потеплеет – в дневные часы воздух прогреется до +14, +19 градусов.

Ранее профессор К(П)ФУ Юрий Переведенцев отметил, что в ближайшие дни погода в Казани будет неустойчивой.

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