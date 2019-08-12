Тысячи тонн труб и сотни – пирожных: челнинской ТОСЭР выпущено продукции на 25 млрд рублей

(Набережные Челны, 12 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Резиденты в рамках работы челнинской ТОСЭР выпустили продукции на 25 млрд рублей. Об этом стало известно на деловом понедельнике в мэрии Автограда.

«С начала действия ТОСЭР объем выпущенной резидентами продукции составил 25 млрд рублей. В I квартале текущего года отгружено потребителям товаров на 4 млрд рублей», – сообщила заместитель руководителя исполкома города Наталья Кропотова.

Благодаря ТОСЭР расширился и ассортимент выпускаемой в городе продукции. Так, ООО «Изоляционный трубный завод» с момента захода в ТОСЭР отгрузило 10,6 тыс. тонн стальных труб, ООО «Техника-Агро» – 2,9 тыс. единиц сельскохозяйственной прицепной техники, китайская компания «ИНДЕЛ» – 3,6 млн единиц полимерных изделий, а ООО «Венские вафли» – 359 тонн пирожных.

Объем инвестиций в проекты Набережных Челнов составил 12,6 млрд рублей, в том числе иностранных – 2,8 млрд рублей. В ТОСЭР создано 4 тыс. высококвалифицированных рабочих мест. С момента регистрации резиденты перечислили во все уровни бюджета налоги в объеме 3,5 млрд рублей, получив при этом преференции на 1 млрд рублей.

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