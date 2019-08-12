Участниками нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» стали 15 компаний Автограда

(Набережные Челны, 12 августа. «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В общей сложности 15 компаний Набережных Челнов стали участниками нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом стало известно на деловом понедельнике в мэрии Автограда.

«На реализацию нацпроектов на территории Татарстана за три года будет направлено 52,2 млрд рублей, из которых 34,2 млрд – федеральные, 18 млрд – средства республики. Доля челнинских предприятий в республике составляет 38%», – отметила на совещании заместитель руководителя исполкома города Наталья Кропотова.

В рамках программы пройдут обучение 1295 сотрудников десяти компаний Автограда. С начала года приступили к обучению 157 человек. Всего на опережающее и дополнительное профессиональное обучение направлено 34,3 млн рублей.

В качестве примера эффективной реализации проекта по производительности труда с применением принципов бережливого производства Кропотова упомянула предприятие «Автомастер». Участие в проекте позволило ему сократить время сборки отдельных узлов до 40%.

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