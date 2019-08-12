Татарстан вошел в число лидеров по темпам внедрения цифровых технологий в сельском хозяйстве

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). Татарстан вошел в число лидеров по темпам внедрения цифровых подходов в сельском хозяйстве. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

Минсельхоз России определил лучшие регионы по этому показателю, проанализировав темпы цифровой трансформации агропромышленного комплекса в 85 субъектах РФ. Исследования показали высокий уровень развития IT и внедрения технологических решений в АПК в 20% регионов и средний уровень – в 29%.

«Татарстан вошел в число регионов-лидеров по темпам внедрения цифровых подходов в сельском хозяйстве наряду с Алтайским и Краснодарским краями, Курской, Липецкой и Самарской областями и Республикой Башкортостан», – уточнили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

Как пояснили в ведомстве, эксперты оценивали уровень цифровизации АПК в регионах по таким показателям, как апробация пилотных решений и их тиражирование, полнофункциональное применение Электронного правительства и новых цифровых технологий, внесение изменений в нормативные акты, обеспечивающие реализацию ведомственного проекта «Цифровое сельское хозяйство», рассчитанного на 2019–2024 годы.

Кроме того, учитывались унификация и применение централизованных решений, наличие возможности подключения уже существующих региональных систем с высоким уровнем развития IT-технологий в сельское хозяйство.

Благодаря реализации указанного ведомственного проекта сельхозпроизводители смогут пользоваться, например, такими сервисами национальной платформы «Цифровое сельское хозяйство», как «Эффективный гектар», «Агрометеопрогнозирование», «Телеагроном», «55-й аграрный вуз», а также базой знаний, услугами онлайн-консультирования и другими.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», АО «Республиканский информационно-вычислительный центр» заключило соглашения о цифровизации АПК Татарстана с московскими компаниями – АО «Смарт Технологии Инвест» и ООО «АВГ Смарт Инжиниринг». Документы предусматривают сотрудничество в развитии и продвижении цифровых технологий, продуктов и сервисов в агропромышленном комплексе республики.

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