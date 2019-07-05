Татар-информ

5 июля 2019, 17:40

Сельское хозяйствоHi-Tech

Республиканский информационно-вычислительный центр заключил соглашения о цифровизации АПК Татарстана

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Сельское хозяйствоHi-Tech

Республиканский информационно-вычислительный центр заключил соглашения о цифровизации АПК Татарстана

Документы предусматривают сотрудничество в развитии и продвижении цифровых технологий, продуктов и сервисов в сельском хозяйстве.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). АО «Республиканский информационно-вычислительный центр» заключило соглашения о цифровизации АПК Татарстана. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил генеральный директор РИВЦ Дмитрий Холопов.

Соглашения подписаны с московскими компаниями АО «Смарт Технологии Инвест» и ООО «АВГ Смарт Инжиниринг». Документы предусматривают сотрудничество в развитии и продвижении цифровых технологий, продуктов и сервисов в агропромышленном комплексе республики, отметил собеседник агентства.

По его словам, в рамках подписанных соглашений намечено сотрудничество по таким направлениям, как развитие и продвижение эффективных IT-решений в сфере цифровизации АПК, сбора, накопления и анализа информации сельхозпредприятий, в сфере машинного обучения и предиктивной аналитики на основе собранной информации. Еще одно направление взаимодействия – развитие и предоставление цифровых сервисов, услуг и решений.

«Мы с партнерами по соглашениям определим основные этапы взаимодействия в дорожной карте и планируем организовать сотрудничество в соответствии с этими этапами в течение 2019–2021 годов», – уточнил Холопов.

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