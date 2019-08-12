На конкурс в Молодежный парламент РТ заявились около 130 кандидатов

(Казань, 12 августа, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). На конкурсный отбор в Молодежный парламент Республики Татарстан уже зарегистрировались около 130 кандидатов, рассказал министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов на пресс-конференции, посвященной Международному дню молодежи и началу молодежной акции «Автобус 14..30».

«Мы ежедневно сверяемся, порядка 130 человек сейчас заявлено», – сообщил Фаттахов.

При этом министр добавил, что активно подают заявки одномандатники – молодые люди, которые не представляют никакие общественные организации. «Мы приятно удивлены одномандатниками, на одно место на сегодняшний день – более трех человек. Напомню, что мы впервые выделили 20 мест для одномандатников в Молодежном парламенте», – пояснил он.

Регистрация участников конкурсного отбора в Молодежный парламент РТ продлится до 15 августа. По словам Фаттахова, в конкурсе на участие в выборах планируют увидеть не менее 300 человек. В пресс-службе Минмолодежи Татарстана уточнили, что количество заявок растет с каждым часом.

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