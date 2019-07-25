Стартовала регистрация участников конкурсного отбора в Молодежный парламент РТ

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). С сегодняшнего дня стартовал прием заявок на участие в конкурсном отборе в Молодежный парламент РТ, сообщает пресс-служба Молодежного центра Татарстана.

В отборе могут поучаствовать представители самых разных категорий молодежи. Состав нового парламента будет формироваться с помощью открытого конкурса, включающего онлайн-голосование.

Первый этап продлится до 15 августа — желающие могут подать свою заявку на участие в выборах на сайте molparlament.tatar. Заявка состоит из личного заявления, анкеты участника и программы, в которой должны быть прописаны инициативы кандидата, и видеоинтервью. Голосование пройдет с 22 августа по 6 сентября на портале госуслуг РТ, результаты будут подведены с 9 по 20 сентября.

Парламент будет включать 100 участников трех категорий. От районов РТ и молодежных организаций — 45 и 35 соответственно, 20 человек — самовыдвиженцы.

В новые задачи Молодежного парламента РТ будут входить участие в работе комитетов по осуществлению мониторинга татарстанских законов, затрагивающих права и законные интересы молодежи, и контакт с молодежными парламентами при органах местного самоуправления районов и городских округов РТ.

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