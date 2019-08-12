Фонд развития промышленности поддержал два проекта челнинских производителей на 348 млн рублей

(Набережные Челны, 12 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Российский Фонд развития промышленности оказал поддержку двум проектам челнинских производителей на 348 млн рублей. Об этом стало известно сегодня на деловом понедельнике в мэрии Автограда.

Город продолжает активную работу по привлечению средств из Фонда развития промышленности, который предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на техническое перевооружение и разработку новой высокотехнологичной продукции, заявила на совещании заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Наталья Кропотова.

«За последние три с половиной года фонд вложил 2,3 млрд рублей в 13 челнинских проектов», – отметила докладчик.

В этом году фонд финансирует модернизацию производства двух компаний Автограда. В частности, предприятие по производству автокомпонентов для грузовиков «Технотрон» получило 57 млн рублей, а завод транспортного электрооборудования по производству электродвигателей для тепловозов – 291 млн рублей.

Кропотова также напомнила, что благодаря одобренному фондом займу на 230,6 млн рублей КАМАЗ открыл импортозамещающее производство алюминиевых топливных баков на площадях прессово-рамного завода. Ранее компания получала эту продукцию из Австрии.

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