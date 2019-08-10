«Выйти из тени»: в Казани впервые проходит Фестиваль самозанятых

(Казань, 10 августа, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В Горкинско-Ометьевском лесу Казани сегодня начался Фестиваль самозанятых, на котором свою продукцию и услуги представят около 140 человек.

«Сейчас в Татарстане самозанятых становится все больше и больше, но тем не менее люди не перестают интересоваться, что дает статус самозанятого. Поэтому мы как Центр поддержки самозанятых при помощи мэрии и Дирекции парков и скверов инициировали такое мероприятие, на которое зарегистрированный самозанятый может прийти, получить канал сбыта своей продукции, познакомиться с аудиторией, оценить характер аудитории и ценовую категорию своего товара», – рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» организатор мероприятия Юлия Райнвайн.

На площадках фестиваля представлены несколько тематических зон. Среди них есть фитнес-зоны, где люди могут позаниматься йогой или зумбой с профессиональными тренерами, зона для детей, а также точка регистрации и консультации, куда каждый может подойти, задать интересующие его вопросы по работе приложения «Мой налог» и зарегистрироваться в нем с помощью консультантов.

Надежда Вахрушева – мастер-гончар с семнадцатилетним опытом преподавания в художественной школе. Самозанятой она стала месяц назад, так как решила начать свой бизнес и организовать продажу сувениров. «Уже пошла определенная выручка от мастер-классов по лепке – около 6 тыс. рублей в неделю с двух мастер-классов, а также сувенирную продукцию где-то на 10 тыс. рублей удается реализовать», – отметила она.

На фестивале Вахрушева проводит мастер-классы по гончарному мастерству, где за небольшую сумму можно разукрасить готовое изделие либо с помощью ведущего слепить новое, а после забрать с собой. «Этот фестиваль – отличная возможность для самозанятых бесплатно прорекламировать свои услуги и продать свою продукцию», – добавила мастер по керамике.

Констанция Яковлева на фестивале представила вязаную продукцию ручной работы – одежду, сумки, беретки и шапки. По ее словам, вязанием она занимается около 30 лет, а самозанятой стала неделю назад, чтобы принять участие в мероприятии и «начать выходить из тени». «Мы же работаем не для себя, а для людей, чтобы они понимали, покупали и ценили ручной труд», – добавила она.

Еще одной площадкой фестиваля стали лектории. В течение двух дней спикеры расскажут о том, как делать первые шаги в бизнесе и какие ошибки нельзя совершать. Первым лектором фестиваля стала основатель контент-агентства «Без воды» Алиса Лисовая. Ее организация занимается разработкой контента для брендов и мероприятий различного масштаба.

«На лекции я попыталась за короткое время рассказать про то, чем сейчас является SMM. Я рассказала, что это далеко не “постики“ и “текстики“, хотя у многих складывается именно такое впечатление», – заметила она. На своем мастер-классе Лисовая затронула тему позиционирования бренда в социальных сетях, обсудив со слушателями наиболее нежелательные ошибки.

Сама Алиса – тоже самозанятая, она зарегистрировалась около трех месяцев назад и уже оценила преимущества этого статуса. «Меня часто приглашают на лекции – иногда бесплатные, иногда на коммерческой основе. И не очень удобно оформлять их через имеющееся у нас ООО», – пояснила она.

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