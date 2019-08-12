Президент РТ на полях I Каспийского форума встретился с Премьер-министром Казахстана

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов провел короткую «встречу на ногах» с Премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым на полях открывшегося в туркменском городе Туркменбаши I Каспийского экономического форума.

Пресс-служба Президента РТ сообщает, что общение прошло «в особо дружеской обстановке». В ходе беседы стороны затронули вопросы развития экономического и культурного взаимодействия.

По итогам последних лет татарстано-казахстанский товарооборот составляет около 700 млн долларов США в год. С первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым была достигнута договоренность о наращивании взаимного товарооборота до 1 млрд долларов в ближайшие годы.

«Рустам Минниханов выразил надежду, что Республика Казахстан во главе с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым продолжит намеченный курс развития взаимоотношений с регионами России», – отмечается в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия I Каспийского экономического форума.