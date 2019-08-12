Минниханов принял участие в открытии I Каспийского форума в Туркменистане

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов в числе других почетных гостей принял участие в церемонии открытия I Каспийского экономического форума в туркменском городе Туркменбаши. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Пленарное заседание международной конференции «Каспийское море: выгоды укрепления международного экономического сотрудничества» прошло в Большом зале конгресс-центра «Аваза». Открыл мероприятие Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, отметивший значение совместного использования углеводородного сырья и других природных ресурсов для качественного роста экономик стран прикаспийского региона.

«Каспий исторически был важнейшим звеном в Шелковом пути, и сегодня он получает новый виток развития», – убежден Президент Туркменистана. При этом он заметил, что сотрудничество государств Прикаспия должно быть основано на принципах равноправного и эффективного партнерства.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в своем выступлении проинформировал, что в ближайшее время Россия завершит ратификацию Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. По итогам 2018 года внешнеторговый оборот РФ с прикаспийскими странами вырос на 3%, но в ближайшие годы его планируется увеличить в разы.

На конференции также выступили Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов, первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири и Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

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