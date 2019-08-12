Динара Прокопьева

12 августа 2019, 11:56

ОбществоКультура

Власти Казани столкнулись с нехваткой средств на восстановление «сталинки» на улице Декабристов

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ОбществоКультура

Власти Казани столкнулись с нехваткой средств на восстановление «сталинки» на улице Декабристов

Фото: Михаил Захаров

Мэрия предложила создать отдельную программу капремонта многоквартирных домов – объектов культуры.

(Казань, 12 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Власти Казани предложили выделять больше средств на капитальный ремонт многоквартирных домов – объектов культурного наследия и восстанавливать их по отдельной программе. Об этом сообщил председатель городского Комитета жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Анисимов на деловом понедельнике в мэрии столицы Татарстана.

«Считаем необходимым создание отдельной программы по многоквартирным домам, признанным объектами культурного наследия, поскольку денежные средства, выделяемые на капитальный ремонт, не рассчитаны на затраты, необходимые для ремонта данных объектов», – пояснил докладчик.

Решение о создании отдельной программы должно быть принято совместно с Минстроем РТ и республиканским Комитетом по охране объектов культурного наследия. В нее могут также попасть дома, обладающие признаками объектов культурного наследия. Один из таких домов – сталинская высотка, расположенная по адресу: ул. Декабристов, д. 183. Она попала в программу капремонта многоквартирных домов на этот год.

«Этот дом для нас проблематичен, потому что мы закладывали туда деньги как по всем домам, но на этот дом нужно больше денег, и его восстановление стоит намного дороже», – констатировал Анисимов.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», при капремонте в этом году возникли и другие сложности. Так, дожди затопили 45 квартир по улицам Сабан и Рихарда Зорге во время смены кровель домов

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