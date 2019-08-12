Дожди затопили 45 казанских квартир по улицам Сабан и Рихарда Зорге во время капремонта

(Казань, 12 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Жители 45 казанских квартир пострадали из-за проливных дождей, которые шли во время замены кровель домов. Об этом сообщил председатель городского Комитета жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Анисимов на деловом понедельнике в мэрии столицы Татарстана.

«К сожалению, не обошлось и без сложностей по ряду домов. Так, при замене кровель в многоквартирных домах из-за сильных проливных дождей затопило 40 квартир по ул. Сабан, д. 3 и пять квартир по ул. Рихарда Зорге, д. 93а», – сказал докладчик.

Причиной затопления стало нарушение технологии производства работ и недостаточное количество сотрудников, нанятое подрядчиками. Для исправления ситуации генподрядчик привлек дополнительных субподрядчиков.

Решение о компенсации будет приниматься после независимой оценки, отметил Анисимов. Жильцам возместят ущерб либо по результатам мирового соглашения с подрядчиком, либо по решению суда.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», капремонт в казанских многоквартирных домах идет опережающими темпами – он завершен уже на 73%.

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