В Татарстане началась реконструкция мостового перехода через Свиягу со строительством второго моста

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). В Татарстане началась реконструкция мостового перехода через Свиягу на 757-м км автодороги М7 «Волга», сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Проект включает строительство дополнительного мостового перехода через реку Свияга на 757-м км трассы М7 и реконструкцию существующего моста 1996 года постройки», – говорится в сообщении пресс-службы.

При возведении нового моста протяженностью 379,2 погонных метра будут построены опоры на свайном основании из монолитного железобетона и смонтировано металлическое пролетное строение общим весом 2,7 тыс. тонн, на которое уложат двухслойное покрытие из асфальтобетона. На всем протяжении моста установят электроосвещение и металлическое барьерное ограждение, а также знаки для судоходной навигации.

Во время реконструкции существующего моста отремонтируют его железобетонные опоры, усилят пролетное строение дополнительными металлоконструкциями, обновят дорожное покрытие с устройством антиколейных полос, которые защитят деформационные швы от нагрузок автотранспорта.

«Подходы к искусственным сооружениям планируется расширить до четырех полос с устройством разворотных петель. Также планируется устройство 30 водопропускных труб, очистных сооружений. На подходах будут установлены автоматизированная система управления безопасности дорожного движения, оповещения и информирования населения, комплекс системы охранно-пожарной сигнализации и телевизионного наблюдения», – отмечается в сообщении ведомства.

Кроме того, возле поселков Исаково и Гаврилково построят автобусные остановки и надземные пешеходные переходы с пандусами для маломобильных групп населения, а также пешеходные дорожки к переходам.

Общая стоимость объекта оценивается в 5 млрд 23 млн рублей. В этом году будут выполнены работы на 400 млн рублей. Ввод моста в эксплуатацию запланирован на 2023 год.

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