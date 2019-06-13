В Татарстане переправу через Свиягу сделают четырехполосной

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). В Татарстане расширят до четырех полос переправу через реку Свияга на 757-м км трассы М7 «Волга». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Из документации по аукциону следует, что существующий мост будет реконструирован, а рядом будет построен еще один мост на две полосы.

В качестве заказчика работ выступает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». На их проведение из федерального бюджета предполагается выделить свыше 4 млрд 711,6 млн рублей.

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 27 июня, сам он состоится 1 июля. При этом подрядчик должен будет начать работы уже 21 июля, а завершить их предполагается к 15 ноября 2023 года.

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