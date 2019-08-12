Казань вошла в десятку самых тусовочных городов России

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). Столица Татарстана стала шестым по популярности городом России для отдыха молодежи. Об этом сообщает российский сервис бронирования отелей Tvil.ru.

К Международному дню молодежи был проведен опрос пользователей социальных сетей. За Казань свои голоса отдали 6,02% юзеров.

«Тройку самых тусовочных городов составили столица РФ Москва, северная столица Санкт-Петербург и олимпийская столица Сочи», – отмечается в сообщении. За них проголосовали 25,30%, 21,69% и 18,07% пользователей соответственно.

Кроме того, столицу РТ опередили Ялта и Севастополь, собравшие 15,66% и 7,23% голосов. При этом Казань опередила Екатеринбург и Краснодар, каждый из которых поддержали 2,41% юзеров, а также Самару, за которую проголосовали 1,20% принявших участие в опросе.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что леса Татарстана вошли в топ-10 самых грибных мест в России этим летом.

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