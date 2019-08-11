Леса Татарстана вошли в топ-10 самых грибных мест в России этим летом

(Казань, 11 августа, «Татар-информ»). Татарстан занимает 9-е место в рейтинге регионов РФ, в которых этим летом больше всего грибов. Список составил сервис Tvil.ru на основании проведенного опроса в соцсетях.

Свои голоса за леса Татарстана отдали 3,7% грибников. При этом лучшими в рейтинге оказались леса в Карелии (20,37%), на втором месте — Московская область (18,52%), третье и четвертое место делят Ленинградская и Нижегородская области (по 12,96%).

В десятку самых грибных мест вошли также Тверская область, горная часть Крыма, Ярославская область и Краснодарский край.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.