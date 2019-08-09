Онколог назвал семь симптомов развития рака

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). Семь самых показательных симптомов развития рака назвал главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин. Об этом пишут «Известия».

Главный признак — это любые необычные кровотечения или выделения во всех частях тела или органах. Также стоит внимательно отнестись к появлению шишек, опухолей или уплотнений на теле.

О развитии рака могут говорить и длительно незаживающие раны. Обратить внимание стоит и на продолжительные нарушения в работе мочевого пузыря или кишечника.

Яркими симптомами являются проблемы с глотанием, кашель, хрипота. Важно также следить за изменениями в родинках.

Однако все вышеперечисленные симптомы могут говорить и о других болезнях. Обнаружив у себя эти признаки, необходимо пройти обследование и сдать анализы.

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